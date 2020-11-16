Кремль заявил об уважении к выбору молдавского народа

"В Кремле с уважением относятся к выбору людей... И мы с уважением относимся к выбору молдавского народа", - прокомментировал президентские выборы в республике пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии. Рассчитываем, что их удастся наладить", - заявил Песков.
"Майя Санду говорила о том, что будет работать именно в интересах молдавского народа. И уверены, что в интересах молдавского народа - выстраивание добрых тесных отношений сотрудничества и взаимодействие во всех областях с нашей страной", - заключил Песков.