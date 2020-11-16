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В Кремле с уважением отнеслись к выбору молдавского народа

ТАССиещё 3
2 часа назад
В Москве рассчитывают наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии.
Кремль заявил об уважении к выбору молдавского народа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В Кремле с уважением относятся к выбору людей... И мы с уважением относимся к выбору молдавского народа", - прокомментировал президентские выборы в республике пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во втором туре большинство голосов получила экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии. Рассчитываем, что их удастся наладить", - заявил Песков.
Москва ценит взаимоотношения с молдавским народом и всегда помогала ему, напомнил представитель Кремля. Взаимоотношения должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон, заявил он.
"Майя Санду говорила о том, что будет работать именно в интересах молдавского народа. И уверены, что в интересах молдавского народа - выстраивание добрых тесных отношений сотрудничества и взаимодействие во всех областях с нашей страной", - заключил Песков.
Политика,Дмитрий Песков,Москва,Молдова, Республика,
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