Путин проведёт 16 ноября ряд телефонных переговоров

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Несколько международных телефонных разговоров, — ответил представитель Кремля на вопрос о рабочем графике президента. Его цитирует РИА Новости.

Песков также прокомментировал результаты выборов президента Молдавии . Он подчеркнул, что Кремль с уважением относится к выбору молдавского народа. По итогам подсчёта 100% бюллетеней победу на выборах одерживает бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона

По словам Пескова, важно, чтобы отношения РФ и Молдавии были взаимовыгодными и учитывались интересы обеих стран. Кремль уверен, что Санду понимает важность конструктивного диалога с РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единый комплексный план по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах невозможен, так как везде наблюдается разная динамика заболеваемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, потребность в ужесточении мер и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому в настоящее время комплексный план отсутствует.