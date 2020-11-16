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Кремль: Путин проведёт 16 ноября ряд телефонных переговоров 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Путин проведёт 16 ноября ряд телефонных переговоров
Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин проведёт 16 ноября ряд международных телефонных переговоров, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

Несколько международных телефонных разговоров, — ответил представитель Кремля на вопрос о рабочем графике президента. Его цитирует РИА Новости.

Песков также прокомментировал результаты выборов президента Молдавии. Он подчеркнул, что Кремль с уважением относится к выбору молдавского народа. По итогам подсчёта 100% бюллетеней победу на выборах одерживает бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона.
По словам Пескова, важно, чтобы отношения РФ и Молдавии были взаимовыгодными и учитывались интересы обеих стран. Кремль уверен, что Санду понимает важность конструктивного диалога с РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что единый комплексный план по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах невозможен, так как везде наблюдается разная динамика заболеваемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, потребность в ужесточении мер и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому в настоящее время комплексный план отсутствует.
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Комментарии
Политика , Игорь Додон , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Молдова
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