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Глава ПАСЕ прервал визит в Россию

Парламентская газетаиещё 2
11 часов назад
Встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом, которая должна была состояться 16 ноября, отменена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.
Глава ПАСЕ прервал визит в Россию
Фото: ReutersReuters
Пока причины отмены встречи не называются. По информации источника в российском парламенте, Дамс мог контактировать с больным коронавирусом, поэтому решил прервать визит в Москву.
О встрече Матвиенко и Дамса стала известно на прошлой неделе.
Политика,В мире,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Россия,
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