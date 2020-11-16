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В Баку рассказали о возможности отзыва посла из России 

Профиль и ещё 1 34 минуты назад
В Баку думают о возможности отзыва посла из РФ
Фото: ©Wikimedia.org
В России продолжается обсуждение инцидента со случайно сбитым азербайджанскими военными российским вертолетом Ми-24. В некоторых СМИ появилась информация о том, что Баку отзовет посла в Москве Полада Бюль-Бюль оглы.
Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло эту информацию как недостоверную. «Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках», — цитирует РИА Новости официальный комментарий.
Посол Азербайджана на пресс-конференции 12 ноября заявил по поводу сбитого вертолета и двух погибших членов экипажа, что «на войне как на войне — всякое может быть». В министерстве иностранных дел России эти слова немедленно назвали ошибкой.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев официально охарактеризовал слова дипломата как «неуместные». Он призвал официальных лиц страны воздержаться от самовольных высказываний, которые противоречат официальной позиции Баку.
Российский Ми-24 был сбит 9 ноября в армянском районе Нагорного Карабаха вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли. Еще один человек был ранен. В Азербайджане заявили, что это была случайность, и принесли свои извинения, выразив готовность выплатить компенсацию.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Хикмет Гаджиев , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку
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