В Баку думают о возможности отзыва посла из РФ

России продолжается обсуждение инцидента со случайно сбитым азербайджанскими военными российским вертолетом Ми-24. В некоторых СМИ появилась информация о том, что Баку отзовет посла в Москве Полада Бюль-Бюль оглы.

Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло эту информацию как недостоверную. «Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках», — цитирует РИА Новости официальный комментарий.

Российский Ми-24 был сбит 9 ноября в армянском районе Нагорного Карабаха вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли. Еще один человек был ранен. В Азербайджане заявили, что это была случайность, и принесли свои извинения, выразив готовность выплатить компенсацию.