Захарова призвала Польшу «побояться Бога» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польскую сторону побояться Бога и заняться поисками и наказанием тех, кто оскверняет расположенные в стране захоронения и памятники воинам Красной армии, освобождавших Европу от фашизма. Так она ответила в своем Facebook на обвинения Польши о попытках России испортить ее репутацию.

«Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию», — написала спикер МИДа.

Захарова отметила, что если Польша займется защитой памятников, а не обвинениями России в порче имиджа, то она будет «с удовольствием рассказывать об этом на брифингах вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов».