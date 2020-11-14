Путин выразил соболезнования родным Джигарханяна

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас", — говорится в телеграмме.