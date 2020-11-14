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Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Путин выразил соболезнования родным Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, умершего в субботу в возрасте 85 лет. Об этом говорится в телеграмме главы государства, текст которой размещен в субботу на сайте Кремля.

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас", — говорится в телеграмме.

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Политика , Армен Джигарханян , Владимир Путин
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