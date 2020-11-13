Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ возродить СССР «в усеченном варианте».
По словам политика, после завершения нагорно-карабахского конфликта у Армении нет другого выхода, как войти в состав России.
«Диверсанты, которых понавезли из Сирии — боевики, они могут действовать по всей территории Карабаха. Обстрелы будут идти со всего Азербайджана и со всех точек. И наше оружие не будет очень полезным армянам. Поэтому нужно кардинальное решение — войти в состав России. И все заглохнет на все времена», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП».
Он отметил, что Россия получит «практически бывший СССР, только в усеченном варианте — часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению», а «при хорошей обработке» — Таджикистан.
«Я бы назвал это Большая Россия», — сказал Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, присоединение бывших республик СССР не сулит России каких-либо проблем на международном уровне.
«Мы не захватываем, мы признаем независимыми их. И если они смогут свою независимость защитить, мы им предлагаем войти в состав России», — заявил политик.
10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.