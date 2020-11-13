Жириновский назвал способ возродить СССР 

По словам политика, после завершения нагорно-карабахского конфликта у Армении нет другого выхода, как войти в состав России

«Диверсанты, которых понавезли из Сирии — боевики, они могут действовать по всей территории Карабаха. Обстрелы будут идти со всего Азербайджана и со всех точек. И наше оружие не будет очень полезным армянам. Поэтому нужно кардинальное решение — войти в состав России. И все заглохнет на все времена», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП».

Он отметил, что Россия получит «практически бывший СССР, только в усеченном варианте — часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению», а «при хорошей обработке» — Таджикистан.

«Я бы назвал это Большая Россия», — сказал Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, присоединение бывших республик СССР не сулит России каких-либо проблем на международном уровне.

«Мы не захватываем, мы признаем независимыми их. И если они смогут свою независимость защитить, мы им предлагаем войти в состав России», — заявил политик.