Путин отметил интерес россиян к внутреннему туризму

Президент акцентировал, что туристический поток внутри страны значительно увеличился с введением программы кешбэка.

Внимание российских граждан должно быть переключено на внутренний туризм, заявил Владимир Путин . По словам президента, за счет этого россияне смогут больше узнать о своей стране, а туристическая отрасль получит новый виток развития.

На данный момент интерес к внутрироссийскому туризму существенно увеличился, в частности, за счет программы кешбэка за туры, введенной правительством в августе текущего года.

«Внутренний туризм, да еще при поддержке правительства — имеется ввиду возмещение части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны — это все дало такой мультипликативный эффект, и у нас резко возрос внутренний туризм», — отметил глава государства.

Путин убежден, что если власти смогут дальше поддерживать такой интерес к внутреннему туризму, то люди привыкнут и «захотят и дальше путешествовать по нашей стране».

«Она (Россия, — прим.ред) прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден», — сказал президент в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

В то же время, глава государства акцентировал внимание на нехватке туристической инфраструктуры, поскольку «никто ей никогда не занимался».

Также Путин добавил, что немаловажным для развития туристического потока является сохранение особо охраняемых природных объектов.