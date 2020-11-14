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Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
«Шумите громче»: Захарова раскритиковала Германию
Фото: Reuters
Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но благодаря шуму нашей либеральной общественности когда-нибудь придется", — написала Захарова в своем Facebook.

"Друзья-разнополчане, шумите, шумите еще, шумите громче. А еще шипите, рычите, стрекочите, направляя все это в адрес МИД и минюста ФРГ, а также тех европейских стран и международных структур, которые, как нам было заявлено, занимались изучением проб и анализов "германского пациента", — написала она.

"Кстати, он отлично устроился и нежится в предгорьях уже больше месяца, скрываясь от правосудия по делу об оскорблении человека, который в годы войны не раз по-настоящему рисковал жизнью", — напомнила официальный представитель российского МИД.

"Пусть Берлин, наконец, проявит профессионализм и уважение к международному праву, о строгом соблюдении которого он вроде бы так беспокоится, и поделится с российскими коллегами обнаруженным. Только так можно прояснить все детали этой мутной истории", — отметила Захарова.

"Пока же те германские партнеры, которые должны вести диалог в рамках своей компетенции, отмалчиваются, заменяя конкретику ни к чему не обязывающей демагогией", — заметила она.

Захарова добавила, что до вывоза Навального в Германию у него не обнаружили отравляющих веществ, о чем было заявлено российскими медиками.

"Пока конкретики Берлин не даст, версии будут плодиться со скоростью распространения по миру второй волны пандемии", — подчеркнула Захарова.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , Минюст РФ , Берлин , Германия , Москва
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