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Кремль предрек исчезновение «русофобских антител» на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков: «русофобские антитела» на Украине исчезнут
Фото: РИА Новости
Искусственно насажденные «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в России по-прежнему считают, что россияне и украинцы «были и остаются двумя родственными народами». Он считает, что «за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе», передает RT.

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро», — добавил Песков.

Песков подчеркнул, что недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине показали, что эти «антитела-то и не такие сильные уже».
Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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