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Кремль заявил об ошибке Турции в позиции с Карабахом 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль заявил об ошибке Турции в позиции с Карабахом
Фото: AP
Турция ошибочно считает, что мир в Нагорном Карабахе можно достичь силовыми методами, в этом вопросе позиции Анкары и Москвы расходятся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 13 ноября.
11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. О введении турецких миротворцев в Карабах речи не идет, заявлял несколько раз Дмитрий Песков. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.
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Политика , Война, Карабах , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Хулуси Акар , РИА Новости , Москва , Турция
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