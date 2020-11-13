Кремль заявил об ошибке Турции в позиции с Карабахом 

Турция ошибочно считает, что мир в Нагорном Карабахе можно достичь силовыми методами, в этом вопросе позиции Анкары и Москвы расходятся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 13 ноября.
11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. О введении турецких миротворцев в Карабах речи не идет, заявлял несколько раз Дмитрий Песков. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.