Песков прокомментировал отношения с Белоруссией

«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, и мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживали, косвенно субсидировали белорусскую экономику», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.