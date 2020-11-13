МИД дал YouTube совет по модерации

МИД России в связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе на YouTube призвало администрацию видеохостинга отказаться от политически мотивированной модерации. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова , передает РИА "Новости".

По ее словам, подобными действиями платформа нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

"Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение и в целом отказаться от подобной политически мотивированный модерации", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования об авиакатастрофе в Донбассе в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры". Накануне YouTube вернул доступ к фильму.