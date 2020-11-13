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МИД РФ призвал YouTube не использовать политически мотивированную модерацию 

Газета.Ru и ещё 4 38 минут назад
МИД дал YouTube совет по модерации
Фото: РИА Новости
МИД России в связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе на YouTube призвало администрацию видеохостинга отказаться от политически мотивированной модерации. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, передает РИА "Новости".
По ее словам, подобными действиями платформа нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

"Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение и в целом отказаться от подобной политически мотивированный модерации", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования об авиакатастрофе в Донбассе в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры". Накануне YouTube вернул доступ к фильму.
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Комментарии 1
Политика , Наука и техника , Мария Захарова , Boeing , МИД , РИА Новости , Нидерланды
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