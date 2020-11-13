На Камчатке назвали принципы развития региона

«Для Камчатки мы абсолютно точно можем говорить, что ее развитие может быть основано на устойчивых, неисчерпаемых принципах, на трех секторах экономики как минимум, которые могут такое развитие обеспечить», — цитирует ТАСС Солодова.
«Камчатская рыба — дикая, северная рыба, но, к сожалению, пока мы ее продаем практически без премии, связанной с этими уникальными ее качествами, как дикоросы не могут быть воспроизведены в том же качестве в условиях монокультуры, точно так же по большому счету и дикая камчатская или любая другая северная рыба — это абсолютно несопоставимый продукт с марикультурной, выращенной рыбной продукцией. Перспектива добавленной стоимости связана, в моем понимании, как раз с этим», — подчеркнул он.
«И здесь я хочу тоже подчеркнуть, что туризм не просто как ценность приехать на природу, посмотреть, как медведи ловят рыбу, как извергается вулкан, а туризм как познание как преобразование сознания — это то, на что мы хотим делать ставку, и образовательные центры этого типа, нового типа, это как раз одна из тех сильных идей, которые мы на форуме презентуем», — отметил Солодов.