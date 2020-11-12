Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи 

Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания в ходе встречи в Сочи обсудили отношения двух стран и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.
На встрече Путин отметил, что Россия остаётся важнейшим партнёром для Абхазии.
«К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остаётся партнёром номер один [для Абхазии]», — заявил президент России.
Бжания в свою очередь заявил, что власти Абхазии намерены выполнять договорённости между странами, подчеркнув, что это в полной мере соответствует интересам Абхазии.
Также он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.
Кроме того, Бжания пригласил Путина посетить Абхазию.
«Благодарю вас, спасибо», — ответил российский лидер.
Ранее сообщалось, что Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи.