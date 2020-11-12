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Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи
Фото: РИА Новости
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания в ходе встречи в Сочи обсудили отношения двух стран и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.
На встрече Путин отметил, что Россия остаётся важнейшим партнёром для Абхазии.

«К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остаётся партнёром номер один [для Абхазии]», — заявил президент России.

Бжания в свою очередь заявил, что власти Абхазии намерены выполнять договорённости между странами, подчеркнув, что это в полной мере соответствует интересам Абхазии.
Также он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.
Кроме того, Бжания пригласил Путина посетить Абхазию.

«Благодарю вас, спасибо», — ответил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи.
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Политика , Аслан Бжания , Владимир Путин , Абхазия , Краснодарский Край , Сочи
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