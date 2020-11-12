Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи 

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На встрече Путин отметил, что Россия остаётся важнейшим партнёром для Абхазии.

«К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остаётся партнёром номер один [для Абхазии]», — заявил президент России.

Бжания в свою очередь заявил, что власти Абхазии намерены выполнять договорённости между странами, подчеркнув, что это в полной мере соответствует интересам Абхазии.

Также он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

Кроме того, Бжания пригласил Путина посетить Абхазию.