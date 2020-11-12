Москва приняла ответные санкции по ситуации с Навальным 

Как сообщал «Рамблер», 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.

По словам Лаврова, Россия не исключает, что Алексея Навального могли отравить либо в Германии, либо в самолете по пути туда.

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним (Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», — отметил глава МИД РФ.

Ранее сотрудники МВД России заявили, что дело о предполагаемом «отравлении» блогера Алексея Навального содержит признаки намеренной провокации с целью последующего введения в отношении России очередных санкций.

В опубликованном правоохранителями сообщении говорится, что сопровождающие Навального в поездке по Сибири Владлен Лось, Мария Певчих Георгий Албуров не являются по повесткам на допросы.

Силовики также напомнили, что соратники Навального давали противоречивые показания о том, откуда взялись бутылки с водой, на которых впоследствии якобы были обнаружены следы «Новичка», и их дальнейшей судьбе.