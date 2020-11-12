Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лавров прокомментировал выборы президента в США 

RT на русском 1 час назад
Лавров прокомментировал выборы президента в США
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выборы президента в США.

«На российском направлении, откровенно говоря… каких-либо революционных перемен на ожидается. Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

В ответ на вопрос корреспондента RT об американских выборах Лавров рассказал, почему президент России Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с победой.

«Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Все поздравления, которые до сих пор прозвучали… на основе подсчётов ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход. Нужно дождаться официального объявления, тем более в США есть чёткая процедура, как это должно происходить», — сказал он.

Ранее стало известно, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна.
Видео дня. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно сыграли свадьбу
RT на русском: последние новости
Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год На Украине предложили принудительно отселять россиян На Украине предложили принудительно отселять россиян Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей убийства 8 младенцев медсестрой
01:58
Появилось видео подробностей убийства 8 младенцев медсестрой
Происшествия В мире
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
00:31
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
Происшествия Общество
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
00:57
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
01:06
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
Армия Оружие
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
00:08
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
Общество
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
00:10
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
Происшествия
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
01:37
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
Происшествия Криминал
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
00:51
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
Армия В мире
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
01:06
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
Армия В мире
Оползень обрушился на группу крестьян
00:22
Оползень обрушился на группу крестьян
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение