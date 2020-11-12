Лавров прокомментировал выборы президента в США 

«Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Все поздравления, которые до сих пор прозвучали… на основе подсчётов ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход. Нужно дождаться официального объявления, тем более в США есть чёткая процедура, как это должно происходить», — сказал он.