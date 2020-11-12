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Лавров разъяснил роль Турции в урегулировании в Карабахе 

RT на русском 1 час назад
Лавров разъяснил роль Турции в урегулировании в Карабахе
Фото: РИА Новости
Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направлено не будет, Анкара принимает участие в урегулировании ситуации в рамках мониторингового центра, который размещён в Азербайджане. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Речь идёт о исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещён на территории Азербайджана», — сказал он.

Как отметил министр, в этом центре российские и турецкие наблюдатели и специалисты «будут работать на одинаковых началах».

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будут. Об этом чётко сказано в том самом заявлении лидеров, о котором вы упомянули», — добавил он.

По словам Лаврова, границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане.
Он также рассказал, что мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников.
Ранее глава Минобороны Турции заявил, что Анкара примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договорённостей по Карабаху.
По его словам, «турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии».
В Кремле, комментируя заявления Анкары, отметили, что в данном случае речь может идти о каких-то «расхождениях в понимании».
11 ноября Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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Комментарии
Политика , Война, Карабах , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД
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