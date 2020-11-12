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Экс-глава Минтранса РФ отказался от поста губернатора Белгородской области 

ИА Regnum 1 час назад
Уволенный министр отказался от поста губернатора
Фото: РИА Новости
Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области, об этом сообщило 12 ноября РБК. По данным источников агентства, бывший федеральный министр отказался от этого предложения.
Информация о возможном назначении Евгения Дитриха врио губернатора Белгородской области появилась 2 ноября. Несколько источников СМИ, близких к администрации президента и властям региона, назвали его кандидатуру, как основную. 9 ноября министр транспорта освобождён от должности указом президента РФ.
Министр транспорта РФ Дитрих отправлен в отставку
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос с руководителем региона не решён с 17 сентября, когда бывший губернатор Евгений Савченко подал в отставку.
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Политика , Евгений Дитрих , Евгений Савченко , Администрация Президента РФ , Минтранс РФ , Белгородская Область
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