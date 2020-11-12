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Кремль анонсировал большую пресс-конференцию Путина 

Lenta.ru и ещё 6 22 минуты назад
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится, она пройдет в «необычном формате» и с элементами прямой линии, анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, мероприятие готовится таким образом, чтобы «никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства».
Песков уточнил, что планы могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. О дате пресс-конференции будет объявлено позже, заверил он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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