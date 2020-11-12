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Россия и ОЗХО обсуждают условия приезда миссии по ситуации с Навальным 

RT на русском 1 час назад
Миссия ОЗХО приедет в Россию по «делу Навального»
Фото: globallookpress.com © Annette Riedl/dpa
Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона и ОЗХО согласовывают меморандум об условиях работы в России миссии по расследованию ситуации с Алексеем Навальным.
Небензя напомнил, что Москва пригласила миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия.

«Сейчас идёт согласование меморандума о том, на каких условиях они приедут к нам и что будут делать», — сказал он.

Дипломат добавил, что подобный меморандум заключается с любой страной, в которую выезжает миссия ОЗХО.
Также он сообщил, что конкретных сроков прибытия миссии в Россию пока нет.

«Трудно (по срокам) сказать. Если завтра будет согласован меморандум, значит, скоро. Если нет, значит, нет», — заявил он.

Ранее Россия вновь запросила у Германии данные о веществе, якобы обнаруженном в анализах Алексея Навального.
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