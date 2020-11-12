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В Госдуме предложили провести индексацию маткапитала 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Маткапитал вновь повысят?
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Внеочередное повышение материнского капитала может состояться летом 2021 года.
Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил в Министерство труда предложение с просьбой рассмотреть возможность внеочередной индексации материнского капитала на 20% летом следующего года.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — цитирует текст письма издание RT.

Федоров отметил, что по данным Счетной палаты, в первой половине 2020 года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По мнению депутата, индексация маткапитала может стать мерой поддержки, которая сможет стимулировать рождаемость в стране.
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Политика , Общество , Евгений Федоров , Минтруд , Госдума , Счетная палата
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