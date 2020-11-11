Володин призвал не сравнивать Госсовет с ЦК КПСС 

"Нельзя его сравнивать ни в коем случае с ЦК КПСС, — отреагировал Володин. — Вообще исходите из того, что все структуры, которые допустили развал страны, не могут браться за пример. Понятно, кому-то это соль на рану. Но, коллеги, исходите из этого: страну разрушили, развалили. Те, кто там работал и формировал эти органы, не могут быть образцом".