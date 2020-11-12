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Познер заявил о деградации Соединенных Штатов 

РИА Новости и ещё 3 15 минут назад
Познер констатировал упадок в США
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
США уже миновали свой "пик" и сейчас "идут вниз", такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, слова журналиста приводятся на его личном сайте.

"Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика, приблизительно, когда был избран Кеннеди", — заявил Познер.

По его словам, это выражается во многих вещах, включая и внешние проявления.

"С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Это факт. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", — заявил журналист.

При этом он предположил, что США предстоит пройти через очень мучительный и тяжелый период, который будет длиться продолжительное время.
Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий глава государства Дональд Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.
При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Познер , Дональд Трамп , США
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