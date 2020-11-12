Познер констатировал упадок в США

"С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Это факт. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", — заявил журналист.