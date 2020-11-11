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Познер констатировал упадок в США 

Lenta.ru 29 минут назад
Познер констатировал упадок в США
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, как действующий президент США Дональд Трамп менял страну и констатировал, что Америка находится в периоде упадка и миновала пик развития. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».
Рассуждая о том, что значит фраза Трампа «Вновь сделать Америку великой», журналист отметил, что идеалы о равенстве всех людей и их неотъемлемых правах делали США особой страной.

«Но когда это перестает действовать, мне кажется, что — сам того не понимая, возможно, — но Трамп хотел бы, чтобы это вернулось. Это чувство того, что есть Америка», — уточнил Познер.

Телеведущий добавил, что Америка не развалится, однако будет вынуждена пройти через очень мучительный и тяжелый период. «Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран [35-ый президент Джон] Кеннеди», — описал Познер.
По его словам, это развитие США было видно во многих вещах, в том числе в автомобилях того периода, а также во многих внешних проявлениях. Ведущий добавил, что с тех пор Америка «чуть-чуть идет вниз, а не вверх». «У меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — заключил журналист.
Ранее Познер оценил возможность разъединения США на два государства и отметил, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал республиканец Дональд Трамп. Напряженность в обществе нарастает их-за пандемии коронавируса и беспорядков на расовой почве.
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Политика , Владимир Познер , Дональд Трамп , США
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