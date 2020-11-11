Назван новый глава ФАС

Бессменный глава ФАС с момента образования ведомства в 2004 году Игорь Артемьев станет помощником премьер-министра.

Шаскольский с 2019 года был вице-губернатором Санкт-Петербурга, где отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До этого 5 лет возглавлял АО «Петербургская сбытовая компания».