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Главой ФАС станет Максим Шаскольский 

Парламентская газета 36 минут назад
Назван новый глава ФАС
Фото: РИА Новости
Руководителем Федеральной антимонопольной службы станет Максим Шаскольский. Он принял предложение Председателя Правительства Михаила Мишустина возглавить ФАС, сообщает «Россия 24».
Бессменный глава ФАС с момента образования ведомства в 2004 году Игорь Артемьев станет помощником премьер-министра.
Шаскольский с 2019 года был вице-губернатором Санкт-Петербурга, где отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До этого 5 лет возглавлял АО «Петербургская сбытовая компания».
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Политика , Михаил Мишустин , Игорь Артемьев , ФАС
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