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Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина 

РИА Новости 39 минут назад
Артемьев может стать помощником Мишустина
Фото: РИА Новости
Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на документ правительства.

"Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — передал источник содержание готовящегося документа.

Он также уточнил, что документ будет датирован 11 ноября.
Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review (GCR).
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Политика , Михаил Мишустин , Игорь Артемьев , Правительство РФ , ФАС , РИА Новости
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