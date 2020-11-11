Артемьев может стать помощником Мишустина

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"Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — передал источник содержание готовящегося документа.

Он также уточнил, что документ будет датирован 11 ноября.

Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review (GCR).