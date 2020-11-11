В МИД оценили смену администрации США

"Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических — кто работал и с Клинтоном, и с Обамой — в этих администрациях", — сказал Богданов.