В МИД оценили смену администрации США

Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном урегулировании не исключены перемены в лучшую сторону, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических — кто работал и с Клинтоном, и с Обамой — в этих администрациях", — сказал Богданов.
По его словам, там было "очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей".
"Я многих знаю по совместной работе в Египте, на Ближнем Востоке — в Израиле, арабских странах. Есть люди, очень глубоко разбирающиеся в этой проблематике, и я уверен, что если они придут опять на, что называется, рабочее место, то возможны какие-то перемены в лучшую сторону", — констатировал замглавы МИД РФ.