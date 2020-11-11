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В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели 

РИА Новости 38 минут назад
Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"От имени Центрального Комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", — написал в своем обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.
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По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.
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Политика , Видео , Общество , Максим Сурайкин , РИА Новости
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