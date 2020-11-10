Захарова высказалась о миротворцах в Карабахе

"В эти минуты появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи", — сказала она.