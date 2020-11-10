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Захарова: российско-турецкий центр по ситуации в Карабахе не связан с миротворцами 

ТАСС 1 час назад
Захарова высказалась о миротворцах в Карабахе
Фото: ТАСС
Российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха не связан с миротворческими усилиями. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"В эти минуты появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи", — сказала она.

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Политика , Мария Захарова , МИД , Азербайджан , Турция
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