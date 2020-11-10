Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались ситуации в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе, — отмечается в распространенном по итогам переговоров коммюнике. — Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджане районе на территории, освобожденной от оккупации Армении".
Эрдоган назвал в разговоре с Путиным соглашение по Нагорному Карабаху правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации. Ситуация в Карабахе продемонстрировала необходимость сотрудничества между Турцией и РФ в урегулировании региональных конфликтов, заявил Эрдоган. Российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в указанном Азербайджаном районе, утверждает Эрдоган. Турция и Россия могут использовать в Сирии механизм, аналогичный примененному в Карабахе, считает Эрдоган.