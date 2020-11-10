Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

"Президент Эрдоган в ходе переговоров отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе, — отмечается в распространенном по итогам переговоров коммюнике. — Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджане районе на территории, освобожденной от оккупации Армении".