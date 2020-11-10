«Вчера погибли наши товарищи — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и лётчик-оператор — штурман звена», — цитирует Интерфакс главу государства.