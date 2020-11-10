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Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого над Арменией вертолёта 

RT на русском 1 час назад
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и руководителями предприятий ОПК назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении.

«Вчера погибли наши товарищи — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и лётчик-оператор — штурман звена», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как рассказал Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках уголовного дела, а виновные наказаны.
Минобороны РФ подтвердило уничтожение вертолета в Армении
Кроме того, он поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших.
Российский вертолёт Ми-24 был сбит в Армении 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.
В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт и принесли извинения.
Позднее Алиев в разговоре с Путиным также извинился за произошедшее.
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Армения
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