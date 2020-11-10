Беглов сообщил, когда в Петербурге введут ограничения 

К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев, — цитирует Беглова его пресс-служба.

Он уточнил, что город пока «держит удар» и стационары справляются с потоком заболевших. Но если рост числа заразившихся остановить не удастся, придётся вводить ограничения.

Уже неделю в Петербурге ежедневно регистрируется более тысячи больных COVID-19.

Как писал NEWS.ru, власти Петербурга устроили 7 и 8 ноября массовое скопление людей на организованном чиновниками фестивале «Чудо света». Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей собрались на представление у Петропавловской крепости. Часть из них, по словам очевидцев, была без средств защиты, при этом среди зрителей было много пожилых людей, входящих в зону риска. На этом фоне силовики за «нарушение режима самоизоляции» задержали левых оппозиционеров, решивших отметить 103-ю годовщину Октябрьской революции.

По состоянию на 10 ноября в Петербурге от коронавируса умерли 4243 человека, или 5,82% от 72 911 заразившихся с начала пандемии. По проценту смертности от COVID-19 Северная столица ещё с «первой волны» оказалась в лидерах среди российских субъектов, обгоняя сегодня Дагестан, Новосибирскую и Тульскую области.