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Беглов сообщил, когда в Петербурге введут ограничения 

News.ru 1 час назад
Беглов сообщил, когда в Петербурге введут ограничения
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал сложной ситуацию с коронавирусом в городе. При этом он заявил, что принимая решение об ограничениях, власти Петербурга будут ставить в приоритет здоровье жителей, а не экономику.

К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев, — цитирует Беглова его пресс-служба.

Он уточнил, что город пока «держит удар» и стационары справляются с потоком заболевших. Но если рост числа заразившихся остановить не удастся, придётся вводить ограничения.
Уже неделю в Петербурге ежедневно регистрируется более тысячи больных COVID-19.
Как писал NEWS.ru, власти Петербурга устроили 7 и 8 ноября массовое скопление людей на организованном чиновниками фестивале «Чудо света». Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей собрались на представление у Петропавловской крепости. Часть из них, по словам очевидцев, была без средств защиты, при этом среди зрителей было много пожилых людей, входящих в зону риска. На этом фоне силовики за «нарушение режима самоизоляции» задержали левых оппозиционеров, решивших отметить 103-ю годовщину Октябрьской революции.
По состоянию на 10 ноября в Петербурге от коронавируса умерли 4243 человека, или 5,82% от 72 911 заразившихся с начала пандемии. По проценту смертности от COVID-19 Северная столица ещё с «первой волны» оказалась в лидерах среди российских субъектов, обгоняя сегодня Дагестан, Новосибирскую и Тульскую области.
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Комментарии
Политика , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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