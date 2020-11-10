Путин заговорил о ядерной триаде России

Ядерная триада России делает бессмысленными попытки шантажа и давления на Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями силового блока, передает ТАСС во вторник, 10 ноября.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России», — сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам главы государства, модернизация ядерных сил будет продолжена. Путин отметил, что аналоги некоторых видов российского вооружения, скорее всего, не появятся за рубежом еще долго.

В то же время российский лидер исключил участие РФ в гонке вооружений. «Необходимости у нас такой сегодня нет», — отметил он.