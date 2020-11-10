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Путин подписал указы о назначении ряда министров 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 58 минут назад
Путин произвел ряд назначений
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьера и глав федеральных ведомств.
Так, экс-глава Минэнерго Александр Новак назначен вице-премьером. «Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении на сайтеКремля. Министром энергетики назначен Николай Шульгинов.
Госдума согласовала все кандидатуры Мишустина
Глава государства подписал указ о назначении на должность министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Министром транспорта стал Виталий Савельев. Также подписан указ о назначении на Александра Козлова на должность главы Минприроды. Алексей Чекунков назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.
Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Госдума утвердила кандидатуры, которые накануне предложил премьер.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.
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Комментарии 3
Политика , Алексей Чекунков , Дмитрий Кобылкин , Александр Козлов , Евгений Дитрих , Александр Новак , Дмитрий Песков , Виталий Савельев , Николай Шульгинов , Николай Цуканов , Владимир Якушев , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Госдума , Минтранс РФ , Правительство РФ , Минстрой , Минэнерго , Минприроды
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