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Госдума согласовала все кандидатуры Мишустина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Госдума согласовала все кандидатуры Мишустина
Фото: РИА Новости
Сегодня Госдума РФ проголосовала по кандидатурам на посты глав пяти министерств, а также нового вице-премьера. Депутаты поддержали все кандидатуры, которые днем ранее внес премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно голосованию, Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды, кандидатуру Александра Новака для назначения вице-премьером России, а кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта. Кроме этого Ирек Файзуллин утвержден главой Минстроя России, Алексей Чекунков назначен главой Минвостокразвития России, а Николай Шульгинов стал главой Минэнерго России.
Таким образом Государственная дума утвердила всех предложенных Михаилом Мишустиным новых членов правительства.
«ФедералПресс» ранее писал, что 9 ноября Мишустин внес кандидатуры на посты новых министров и вице-премьера. Профильные комитеты рассмотрели их и поддержали. Отметим, что это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и сменил полпреда по УрФО. Им стал экс-министр строительства Владимир Якушев.
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Политика , Алексей Чекунков , Дмитрий Кобылкин , Александр Козлов , Евгений Дитрих , Александр Новак , Виталий Савельев , Николай Шульгинов , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Госдума , Минтранс РФ , Минстрой , Минэнерго , Минприроды , ФедералПресс
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