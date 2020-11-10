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Путин призвал страны ШОС противостоять радикализации молодежи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин обратился к странам ШОС с призывом
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин призвал страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) бороться с распространением наркотиков и не допускать радикализации молодежи.

«Радикализация в среде молодежи, связанная с рядом факторов — сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам», — передает слова президента РИА «Новости».

Кроме того, Путин обратил внимание на проблему наркотиков.

«Сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остается, и нельзя ее забывать. Нужно бороться с этим», — подчеркнул российский лидер на саммите государств-членов ШОС.

Ранее Путин призвал «ШОС+» уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с COVID.
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Политика , Владимир Путин , ШОС , РИА Новости
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