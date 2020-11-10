Захарова ответила на вопрос о статусе Карабаха

«Есть понятие ситуации «на земле». Если мы об этом говорим, то все необходимые меры и шаги прописаны в заявлении. Если мы говорим о политических терминах, то еще раз хотелось бы обратить внимание и на само заявление, которое было согласовано лидерами трех стран, и на заявление президента Российской Федерации — там говорится о продолжении процесса по дальнейшему урегулированию», — сказала дипломат.