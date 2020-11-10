Захарова ответила на вопрос о статусе Карабаха

Дипломат подчеркнула, что в тексте общего заявления РФ, Армении и Азербайджана все сказано предельно четко и не допускает никаких спекуляций по теме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пояснила, как понимать вопрос «статуса» Нагорного Карабаха в свете последних событий. Она призвала не вносить в это путаницу.
«Есть понятие ситуации «на земле». Если мы об этом говорим, то все необходимые меры и шаги прописаны в заявлении. Если мы говорим о политических терминах, то еще раз хотелось бы обратить внимание и на само заявление, которое было согласовано лидерами трех стран, и на заявление президента Российской Федерации — там говорится о продолжении процесса по дальнейшему урегулированию», — сказала дипломат.
Захарова заявила, что в тексте заявления все сказано предельно четко и не допускает никаких спекуляций по теме.
Напомним, накануне президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили соглашение, в рамках которого указали все условия прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха и дальнейшие меры по возвращению спорной территории к мирной жизни.