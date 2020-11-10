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Путин заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса

Rambler News Serviceиещё 12
1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС заявил, что все зарегистрированные на территории РФ вакцины от коронавируса доказали свою эффективность. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Путин оценил эффективность вакцин РФ от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В России есть уже две зарегистрированные вакцины. При чем исследования уже показали и подтвердили, во-первых, что вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения, и во-вторых, они все эффективны. Две зарегистрированных, скоро будет зарегистрирована третья вакцина. Люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству со всеми странами по этому вопросу.
«Мы готовы к сотрудничеству и также предлагаем не политизировать все эти процессы. Исходить из того, что людям такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира», — подчеркнул президент.
11 августа Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V». Позже Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы. 14 октября президент глава государства объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной Новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она получила название «ЭпиВакКорона».
Политика,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,ШОС,Россия,
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