Путин оценил эффективность вакцин РФ от коронавируса

11 августа Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V». Позже Минздрав
выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко
объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы. 14 октября президент глава государства объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной Новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она получила название «ЭпиВакКорона».