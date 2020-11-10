Кремль высказался о статусе Карабаха

В Нагорный Карабах вводится миротворческий контингент российских военнослужащих.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в общем заявлении глав России, Армении и Азербайджана не говорится о статусе Нагорного Карабаха, наша страна по данному вопросу опирается на резолюции Совета Безопасности ООН.
«В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов», — отметил Песков.
Сегодня, 10 ноября, на сайте Кремля был опубликован текст общего заявления России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили соглашение о полном прекращении огня на спорной территории в регионе и ее разграничении.
В Нагорный Карабах вводится миротворческий контингент российских военнослужащих. В регион отправят 1 960 военнослужащих, 90 БТР, 380 автомобилей и спецтехники.