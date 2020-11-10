Мнения экономистов о Байдене попали на видео 

Ведущие экономисты рассказали, что они думают о победе Джо Байдена на выборах в США и что это может означать для будущего российской экономики.
"То, что происходит в Америке, и то, что происходит в России, на самом деле не так сильно связано. Это страны, которые не так много торгуют друг с другом", — уверен профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки.
"Российским властям выгоден хаос и поляризация в Америке. Не могут посчитать голоса, протесты, погромы — вот это все. Вы же не хотите, чтобы было, как в Америке? В Америке тоже плохо, поэтому не нужно требовать, чтобы мы провели честные и конкурентные выборы, потому что будет еще хуже", — высказал свою точку зрения профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев.