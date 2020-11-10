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Видео заявления Путина о прекращении огня 

Вадим Дроздов 13 минут назад
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10-го ноября 2020-го года.
"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения. Развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших", — говорится в заявлении.
Политика , Видео , Владимир Путин , ООН
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