Видео заявления Путина о прекращении огня 

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10-го ноября 2020-го года.
"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения. Развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших", — говорится в заявлении.