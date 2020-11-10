Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания совета безопасности ООН заявил, что у российской стороны нет никаких оснований начинать расследование отравления политика Алексея Навального, а обвинения со стороны Великобритании и Германии не выдерживают никакой критики. Кроме того, немецкая сторона игнорирует запросы российского Следственного комитета и не предоставляет необходимые для расследования сведения. Небензя сказал о том, что Запад уже считает российскую сторону виновной в применении химического оружия против Навального, хотя нет никаких вещественных доказательств этого. Это "окончательно дискредитирует организацию по запрещению химического оружия".
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
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