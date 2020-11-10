Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном Арменией , сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

"Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", — приводит пресс-служба слова Путина со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное — создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", — добавил российский президент.

Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях.