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Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

"Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", — приводит пресс-служба слова Путина со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное — создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", — добавил российский президент.
Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях.

"Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", — сказал российский лидер.

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Политика , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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