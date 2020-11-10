Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
"Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", — приводит пресс-служба слова Путина со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.
"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное — создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", — добавил российский президент.
Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях.
"Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", — сказал российский лидер.