«Боевики просачиваются»: в ГД сравнили Сирию и Карабах

«Вызывает настороженность то, что происходит потом. Если верить тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним движением пальца перевел 300-500 боевиков из Сирии в Карабах воевать на стороне Азербайджана, то это говорит о том, что большое количество боевиков не ликвидированы. Как организованная сила терроризм в Сирии больше не существует, но разбросанные и разбитые части расползлись по всему миру и, к сожалению, это сулит большие проблемы для всех», — предупредил ветеран «Альфы».