«Боевики просачиваются»: в ГД сравнили Сирию и Карабах

Депутат и ветеран «Альфы» рассказали в эфире НСН, как разбитые в Сирии
группировки террористов расползаются по всему миру. Президент России Владимир Путин
заявил в разговоре с сирийским лидером Башаром Асадом
, что в арабской республике заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь.
По его словам, благодаря слаженной работе России
, Ирана
и Турции
в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма. Депутат Госдумы
, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин
в беседе с НСН согласился с заявлением президента, что подавляющее большинство террористов в Сирии уничтожено.
«Конечно, ВКС России и другим родам войск удалось заглушить пожар и уничтожить очаг терроризма в Сирии. Но единичные группировки, наверное, еще есть. Однако говорить о той масштабности, которая была ранее, уже не приходится», — сказал он.
Вместе с тем парламентарий обратил внимание на сообщения о появлении боевиков в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
«Россия и другие государства стараются не допустить террористов в Карабах, но боевики все равно просачиваются небольшими группами. Это может породить некие риски для возникновения террористической угрозы», — заявил депутат.
В свою очередь, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров
в эфире НСН также согласился, что основное ядро «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожено в Сирии, но это еще не конец.
«Вызывает настороженность то, что происходит потом. Если верить тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним движением пальца перевел 300-500 боевиков из Сирии в Карабах воевать на стороне Азербайджана, то это говорит о том, что большое количество боевиков не ликвидированы. Как организованная сила терроризм в Сирии больше не существует, но разбросанные и разбитые части расползлись по всему миру и, к сожалению, это сулит большие проблемы для всех», — предупредил ветеран «Альфы».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что в Нагорный Карабах с Ближнего Востока прибыли террористы. По ее словам, сейчас идёт переброска на Южный Кавказ боевиков-джихадистов из международных террористических организаций. Захарова отметила, что российский МИД обеспокоен ситуацией, так как в перспективе появление боевиков в Карабахе может спровоцировать создание «нового террористического анклава».
Накануне Минобороны
Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев
заявили о взятии под контроль города Шуша. Военные НКР признали, что были вынуждены оставить город. Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.
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