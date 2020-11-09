Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Боевики просачиваются». В Госдуме сравнили ситуацию в Сирии и Карабахе 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
«Боевики просачиваются»: в ГД сравнили Сирию и Карабах
Фото: РИА Новости
Депутат и ветеран «Альфы» рассказали в эфире НСН, как разбитые в Сирии группировки террористов расползаются по всему миру. Президент России Владимир Путин заявил в разговоре с сирийским лидером Башаром Асадом, что в арабской республике заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь.
По его словам, благодаря слаженной работе России, Ирана и Турции в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма. Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН согласился с заявлением президента, что подавляющее большинство террористов в Сирии уничтожено.

«Конечно, ВКС России и другим родам войск удалось заглушить пожар и уничтожить очаг терроризма в Сирии. Но единичные группировки, наверное, еще есть. Однако говорить о той масштабности, которая была ранее, уже не приходится», — сказал он.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на сообщения о появлении боевиков в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Россия и другие государства стараются не допустить террористов в Карабах, но боевики все равно просачиваются небольшими группами. Это может породить некие риски для возникновения террористической угрозы», — заявил депутат.

В свою очередь, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН также согласился, что основное ядро «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожено в Сирии, но это еще не конец.

«Вызывает настороженность то, что происходит потом. Если верить тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним движением пальца перевел 300-500 боевиков из Сирии в Карабах воевать на стороне Азербайджана, то это говорит о том, что большое количество боевиков не ликвидированы. Как организованная сила терроризм в Сирии больше не существует, но разбросанные и разбитые части расползлись по всему миру и, к сожалению, это сулит большие проблемы для всех», — предупредил ветеран «Альфы».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах с Ближнего Востока прибыли террористы. По ее словам, сейчас идёт переброска на Южный Кавказ боевиков-джихадистов из международных террористических организаций. Захарова отметила, что российский МИД обеспокоен ситуацией, так как в перспективе появление боевиков в Карабахе может спровоцировать создание «нового террористического анклава».
Накануне Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша. Военные НКР признали, что были вынуждены оставить город. Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пашинян надеется на Байдена в вопросе прекращения войны в Карабахе Пашинян надеется на Байдена в вопросе прекращения войны в Карабахе Экс-глава протокола Кремля: Путин может не поздравлять Байдена до середины декабря Экс-глава протокола Кремля: Путин может не поздравлять Байдена до середины декабря Глава Росавиации назначен врио министра транспорта Глава Росавиации назначен врио министра транспорта
Комментарии
Политика , Армия , Война, Карабах , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Юрий Швыткин , Ильхам Алиев , Мария Захарова , Сергей Гончаров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Госдума , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение