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Беглов пообещал не допустить нового локдауна в Петербурге

News.ruиещё 2
28 минут назад
В Санкт-Петербурге будут приняты все возможные меры, чтобы не допустить второго введения серьёзных карантинных и ограничительных мер из-за вспышки заболевания коронавирусом в городе, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Беглов дал обещание по локдауну в Петербурге
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Градоначальник отметил, что дальнейшие ограничения будут вводиться поэтапно и лишь по мере необходимости, однако городу следует быть готовым к любому развитию ситуации. Беглов указал, что число коек для больных коронавирусом в городе не бесконечно, а петербуржцам следует привыкнуть к новым условиям жизни, сообщает РИА Новости.
Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции, — напомнил губернатор.
Как сообщал NEWS.ru, Александр Беглов вынужден был делать подобные заявления по коронавирусу из-за резкого обострения COVID-19 в Санкт-Петербурге. 8 ноября общее число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге превысило 70 тысяч. По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 1403 новых случая заражения COVID-19.
Из-за этого Беглов ранее усилил карантинные меры в городе. Среди них — закрытие фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 70 человек.
Политика,Александр Беглов,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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