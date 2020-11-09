Стало известно о скорой отставке главы ФАС России 

Об отставке Артемьева уже известно коллективу службы. В качестве его возможных преемников называют выходцев из Санкт-Петербурга — вице-губернатора Максима Шаскольского и главу управления ФАС по городу Вадима Владимирова . О том, куда перейдет нынешний глава ФАС, не уточняется. Другие издания утверждают, что он займет некую «статусную должность».

Артемьев возглавлял ФАС со дня ее основания в 2004 году. Тогда служба взяла на себя функции упраздненного антимонопольного комитета. За эти годы она подготовила четыре антимонопольных пакета законов и готовит пятый.

О снятии с должности министра энергетики Александра Новака сообщил премьер-министр Михаил Мишустин . Президентского указа по поводу Новака не было, но его кандидатура уже предложена на пост вице-премьера. Их число отдельным указом главы государства расширено до десяти.