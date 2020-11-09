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Стало известно о скорой отставке главы ФАС России 

Lenta.ru 2 часа назад
Стало известно о скорой отставке главы ФАС России
Фото: РИА Новости
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в скором времени покинет пост. Об этом сообщили источники в правительстве и центральном аппарате ФАС, а также источник, близкий к ведомству, пишет РБК.
Об отставке Артемьева уже известно коллективу службы. В качестве его возможных преемников называют выходцев из Санкт-Петербурга — вице-губернатора Максима Шаскольского и главу управления ФАС по городу Вадима Владимирова. О том, куда перейдет нынешний глава ФАС, не уточняется. Другие издания утверждают, что он займет некую «статусную должность».
Артемьев возглавлял ФАС со дня ее основания в 2004 году. Тогда служба взяла на себя функции упраздненного антимонопольного комитета. За эти годы она подготовила четыре антимонопольных пакета законов и готовит пятый.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности ряда федеральных министров. Займутся другим делом бывшие министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии ДмитрийКобылкин и глава Минстроя ВладимирЯкушев. Последний станет полпредом президента в Уральском федеральном округе. Кандидатуры им на смену уже объявлены.
О снятии с должности министра энергетики Александра Новака сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президентского указа по поводу Новака не было, но его кандидатура уже предложена на пост вице-премьера. Их число отдельным указом главы государства расширено до десяти.
Перестановки в правительстве пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ротацией. По его словам, ситуация не связана с неисполнением поручений главы государства.
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Комментарии
Политика , Вадим Владимиров , Евгений Дитрих , Александр Новак , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Игорь Артемьев , Владимир Путин , ФАС , Минстрой , Санкт-Петербург
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