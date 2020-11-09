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Медведев заявил об угрозе сетевого экстремизма 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Медведев заявил об угрозе сетевого экстремизма
Фото: РИА Новости
В России растёт число выявленных фактов сетевого экстремизма. Об этом сегодня, 9 ноября, на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Значительную угрозу представляет сетевой экстремизм», — подчеркнул он.

Медведев уточнил, что за девять месяцев 2020 года было зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», пишет ТАСС. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе — августе 2020 года правоохранительные органы выявили 1,3 млн преступлений. В целом по стране уровень преступности в расчёте на 100 тыс. населения по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года увеличился с 922,8 до 931,6, а по тяжким и особо тяжким деяниям — с 225,8 до 255,6.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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