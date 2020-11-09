Медведев заявил об угрозе сетевого экстремизма 

«Значительную угрозу представляет сетевой экстремизм», — подчеркнул он.

Медведев уточнил, что за девять месяцев 2020 года было зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», пишет ТАСС. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.