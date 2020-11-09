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СМИ: глава ФАС Игорь Артемьев может уйти в отставку 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
СМИ предрекли отставку главе ФАС
Фото: ТАСС
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и в центральном аппарате ФАС.
По их данным, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы.
Отмечается, что новым главой ФАС может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.
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Предполагается, что Артемьев перейдет на другую "статусную должность", какую именно, не уточняется.
Игорь Артемьев возглавлял ФАС с момента его основания в 2004 году (после упразднения антимонопольного комитета). За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.
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Политика , Вадим Владимиров , Игорь Артемьев , Правительство РФ , ФАС , Санкт-Петербург
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