СМИ предрекли отставку главе ФАС

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По их данным, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы.

Отмечается, что новым главой ФАС может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров

Предполагается, что Артемьев перейдет на другую "статусную должность", какую именно, не уточняется.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС с момента его основания в 2004 году (после упразднения антимонопольного комитета). За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.