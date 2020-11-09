В Госдуме рассказали, откуда берется долг у регионов

«С 2004 года мы передали в субъекты огромное количество федеральных обязанностей. Субъекты сейчас обязаны платить все, что получено людям в рамках соцзащиты. По идее эти деньги должны идти из федерального бюджета. Но федеральные власти размышляют так: вы платите, а мы вам потом вернем. Но у субъекта нет денег, и он вынужден идти в коммерческий банк и занимать их. Но государство возмещает этот кредит не по ставке банка, а по ставке Минфина. То есть для выполнения федеральных обязательств субъект сам себя вгоняет в долги. И это как снежный ком, с каждым годом всё больше и больше», — рассказал депутат.